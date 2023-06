Falls ihr wieder vermehrt Hubschrauber am Himmel seht, dann liegt das daran, dass es aktuell wieder sehr trocken in Oberfranken ist. (…)

Am Wochenende sind Piloten wieder über die Waldgebiete in Oberfranken geflogen, um Brände möglichst schnell zu bemerken. Tatsächlich (…)

Großbrand bei Presseck: Zwei Scheunen komplett zerstört

In Altenreuth bei Presseck im Landkreis Kulmbach sind in der Nacht zwei Scheunen in Flammen aufgegangen. Ursprünglich hatte an dem (…)