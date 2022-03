Flagge gehisst: Saale-Orla-Kreis zeigt Solidarität mit der Ukraine

Immer mehr Menschen, aber auch ganze Städte und Landkreise setzen ein Zeichen gegen Russland und für die Ukraine. So hat jetzt auch der Saale-Orla-Kreis die ukrainische Flagge am Landratsamt in Schleiz gehisst. Landrat Thomas Fügmann hat den „von der russischen Regierung angezettelten und durch nichts zu rechtfertigenden Angriffskrieg“ aufs Schärfste verurteilt. Die Gedanken seien bei den Menschen in der Ukraine, so Fügmann weiter. Nach Kenntnis der Kreisverwaltung sind im Saale-Orla-Kreis bisher 50 Kriegsflüchtlinge untergekommen. Zuflucht haben sie über Familie, Freunde und private Initiativen gefunden.