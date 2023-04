Flächenverbrauch stoppen: Grüne bringen Gesetzentwurf in den Landtag ein

Zwischen 2018 und 2021 haben Bauvorhaben eine Fläche von mehr als 6.000 Fußballfeldern in Bayern versiegelt. Das will die Grünen-Landtagsfraktion stoppen, schreibt der oberfränkische Abgeordnete Tim Pargent in einer aktuellen Mitteilung. Die Grünen wollen heute (26.4.) daher einen Gesetzentwurf in den Landtag einbringen, der eine Höchstgrenze für den Flächenverbrauch fordert. Bis 2028 sollen demnach pro Tag nur noch fünf Hektar der bislang ungenutzten Fläche genutzt werden dürfen. Der Wert ermögliche den Schutz unserer Naturräume, gleichzeitig aber auch die weitere

wirtschaftliche Entwicklung Bayerns, so Pargent. Folgen der Flächenversiegelung sind unter anderem Hochwasserereignisse und sinkende Grundwasserpegel. Als Beispiel für den Flächenverbrauch nennt Pargent zum Beispiel die geplante Ortsumgehung in Oberkotzau.