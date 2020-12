FiZ wil mit Foodtruck Weihnachtsstimmung verbreiten

Hilfsbedürftigen Menschen zur Seite stehen – das hat sich das Hofer Sozialunternehmen FiZ („Familie im Zentrum“) auf die Fahnen geschrieben. Aktuell werden hier rund 250 in Armut lebende Personen, die von psychischen und Sucht-Erkrankungen oder geistiger Behinderung betroffen sind, betreut. Auch sie sollen trotz Corona in diesem Jahr rund um Weihnachten wieder mit einem Festtagsbraten und einem kleinen Geschenk bedacht werden. Ramona Lüdtke, Geschäftsführende Gesellschafterin von FiZ:

Zur Finanzierung der Aktion bittet die FiZ um Geldspenden … aber auch Hygieneartikel, Süßigkeiten oder Lebensmittelgutscheine können noch bis zum 16. Dezember in der FiZ-Zentrale in der Sophienstraße in Hof abgegeben werden.