Fit im Straßenverkehr: Info-Veranstaltung für Senioren in Hof

Ältere Menschen sind meist schlecht zu Fuß, wenn sie nicht gar schon mit einem Rollator unterwegs sind. Die Straße zu überqueren wird deshalb manchmal zum Problem. Der Seniorenrat Hof lädt in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Hof am Nachmittag zur Informationsveranstaltung „Sicher unterwegs im Straßenverkehr“ ein. Zwei Mitarbeiter der Verkehrserziehung klären zum Beispiel über den toten Winkel auf. Die Teilnehmenden können im Rahmen einer Fragerunde aber auch ihre Schwierigkeiten im Alltag erläutern. Die Tipps richten sich an alle Verkehrsteilnehmenden über 60 Jahren. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr in der Leitstelle Pflege Hofer Land am Berliner Platz.