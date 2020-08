Fischzucht: Hochschule Hof liefert wichtige Erkenntnisse

Wenn der Sommer sich in einigen Wochen dem Ende entgegenneigt, dann freuen sich viele bei uns in der Region schon auf die Karpfensaison. Die Hochschule Hof hat nun Erkenntnisse gewonnen, die jeden Fischliebhaber und vor allem -züchter interessieren könnten.

Eine Erkenntnis: Fische, bei denen Pflanzen mit im Becken sind, verhalten sich ruhiger und haben weniger Verletzungen. Damit hat die sogenannte Aquaponik in Sachen Fischwohl die Nase vorn. Im Zuge des Projekts InnoFisch hat die Hochschule auch getestet, ob sich das Abwasser aus der Fischzucht wiederverwenden lässt. Sie hat es genutzt, um erfolgreich Würmer und Pflanzen ohne Einsatz von Dünger zu züchten. Die Würmer könnten als Köder dienen, die Pflanzen weiterverkauft werden. Gleichzeitig reinigen Würmer und Pflanzen das Wasser für die Fische – es entsteht also ein Kreislauf. Durch die Würmer z. B. ist das Wasser in der Fischzucht zu 40% weniger mit Stickstoff belastet.

(Symbolbild)