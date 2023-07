Fischsterben: Feuerwehr wälzt umgekippten Badesee um

Ein Fischsterben am Ebinger Badesee im Landkreis Bamberg hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Tausende Fische wurden am Samstag tot an den Uferbereich gespült. Der Grund: Der See war gekippt und der Sauerstoffgehalt von etwa 21 Prozent auf nur noch vier Prozent gesunken. Das liegt an den aktuell hohen Temperaturen, heißt es seitens der Feuerwehr. Dadurch vermehren sich Algen. Für deren Zersetzung braucht es viel Sauerstoff, der dann anderweitig im See fehlt. Die Einsatzkräfte haben den See umgewälzt, damit der Sauerstoffgehalt wieder erhöht und so ein weiteres Fischsterben verhindert wird.

Ein ausgiebiger Regenfall würde die Sache verbessern.