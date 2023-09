Fischotter: Tierschützer antworten auf offenen Brief von Landrat Grillmeier

Er frisst die Teiche leer und richtet an den Anlagen enorme Schäden an. Der Fischotter macht den Teichwirten in der Region schon lange Probleme. Seit Anfang August können Fischotter in Niederbayern und der Oberpfalz leichter abgeschossen werden. Dagegen klagen die Deutsche Umwelthilfe und der Bund Naturschutz. Der Tirschenreuther Landrat Roland Grillmeier hat darauf mit einem offenen Brief reagiert. Die Tierschützer sollten die Entnahme nicht blockieren, sondern begleiten. EHZ-Reporter Nils Hermsdörfer mit der Antwort darauf:

Deutsche Umwelthilfe und Bund Naturschutz bezeichnen die Abschuss-Erlaubnis für Fischotter als Frontalangriff auf das europäische Arten- und Naturschutzrecht. Umwelthilfe und BN sehen keinen Kompromiss. Entweder würden nur wenige Fischotter geschossen. Dann würden bald wieder andere Fischotter zurückkommen. Oder es gibt eine längerfristige Entnahme, was eine regionale Ausrottung bedeuten würde. Eine wissenschaftliche Begleitung der Entnahmen durch Tierschützer, wie sie Grillmeier fordert, sei in der Verordnung gar nicht vorgesehen. Die Umwelthilfe und der BN wollen eine Teichwirtschaft, die die gesamte Artenvielfalt erhält. Also auch den Fischotter. Eine negative Auswirkung des Fischotters auf andere Arten sei nicht belegt. Auch gebe es keine validen Zahlen zur Population des Fischotters in Bayern. Die Teichwirtschaft habe vielfältige Probleme, die Schäden könnten nicht mit dem Abschuss der Otter gelöst werden, heißt es in dem Brief.