Fischotter aus Fangeisen in Niederbayern befreit

Hauzenberg (dpa/lby) – Eine 21-Jährige hat auf einer Wiese in Niederbayern einen Fischotter in einem Fangeisen entdeckt. Das Tier sei mit seiner Pfote in der verbotenerweise ausgelegten Falle gefangen gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei hatte es aber noch Glück: Eigentlich hätte die sogenannte Schwanenhalsfalle den Fischotter töten müssen, sagte ein Sprecher der Polizei. Gemeinsam mit einem Bekannten befreite die junge Frau am Dienstagvormittag das Tier, das sofort die Flucht ergriff. Die Polizei sucht nun nach Zeugen in Hauzenberg (Landkreis Passau), um den unbekannten Aufsteller des Fangeisens zu finden.