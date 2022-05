Fischerei vs. Naturschutz: Ausstellung über Fischotter im Naturpark Fichtelgebirge

Sie galten nahezu als ausgestorben. Mittlerweile machen sie den Teichwirten in der Region das Leben schwer. Die Rede ist vom Fischotter. Laut der Teichgenossenschaft Oberfranken seien teilweise ganze Teiche von den Fischottern leergefressen worden. Zäune seien dafür keine geeignete Lösung. Der Bund Naturschutz ist allerdings vehement gegen eine Bejagung der Tiere. Der Naturpark Fichtelgebirge sieht den seltenen Fischotter als Gewinn für die Artenvielfalt und eröffnet heute Abend (31.05. 19:30 Uhr) eine Ausstellung in der Naturpark-Infoscheune in Weißenstadt. Die Ausstellung zeigt die unterschiedliche Sicht des Naturschutzes und der Fischerei auf den Fischotter. Die Eröffnung findet um 19:30 Uhr statt, die Ausstellung geht bis Ende August.