Fischer über Nagelsmann: «Wahnsinnig, wie er das macht»

Union-Trainer Urs Fischer hat seinem Amtskollegen Julian Nagelsmann vom FC Bayern kurz vor dem Spiel beider Clubs um die Tabellenführung großen Respekt gezollt. «Wahnsinnig, wie er das macht, diese Entwicklung», sagte der 56-Jährige bei Sky über den 21 Jahre jüngeren Nagelsmann. «Die Bayern sind eine andere Hausnummer.»

Er kenne das ein wenig aus der Schweiz, er «habe auch mal den «FCB» trainiert», sagte Fischer. «Du hast täglich Druck, musst liefern, trotzdem ist er er selbst geblieben.»

Fischer hatte in seinem Heimatland den Serienmeister FC Basel trainiert. Auf die Frage, ob er in Nagelsmanns Alter schon so weit gewesen wäre, antwortete Fischer launig: «Nein, ich habe noch gespielt bis 37.»