Fischer retten Verletzten nach Bootsunfall aus Bodensee

Nach einem Bootsunfall haben ein Fischer und sein Sohn einen verletzten Mann aus dem Bodensee gerettet. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Montag mitteilte, war der 52-Jährige am Sonntagfrüh bei Bregenz in Seenot geraten, nachdem er im Dunkeln gegen ein Hindernis gestoßen war. Worum es sich bei dem Hindernis handelte, blieb zunächst unklar.

Das Boot wurde demnach bei dem Zusammenstoß beschädigt und sank unter die Wasseroberfläche. Der am Kopf verletzte 52-Jährige habe sich daraufhin am Bootsrumpf festgeklammert, der noch aus dem Wasser ragte. Ein 49 Jahre alter Fischer und sein 14 Jahre alter Sohn entdeckten den Mann wenig später, als sie auf dem See in Richtung Rheinmündung unterwegs waren. Die beiden brachten den Mann an Land, wo er in ein Krankenhaus in Bregenz gebracht wurde.