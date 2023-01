Fischer klagen über zu wenig Fisch im Bodensee

In den kalten Voralpenflüssen Bayerns fühlen sich Forellen, Huchen und Äschen besonders wohl. Doch der natürliche Lebensraum der Fische (…)

Mehrere Kühe sterben bei Stallbrand am Chiemsee

Mehrere Kühe sind bei einem Feuer in einer Stallung in Gstadt am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) ums Leben gekommen. Die (…)