FIS-Sommer-Grand-Prix: Skisprung-Elite misst sich in Klingenthal

Das Wetter passt zwar noch nicht wirklich zum Wintersport, in Klingenthal messen sich die Athleten trotzdem im Skisprung. Die Weltelite tritt an diesem Wochenende bei der Sommer-Grand-Prix in Klingenthal an. Mit dabei sind DSV-Skispringer Karl Geiger oder der Olympiasieger aus dem vergangenen Winter Marius Lindvik. Am Nachmittag (ab 16 Uhr) steht zunächst der Wettkampf des Mixed-Teams an. Am morgigen Mittag folgen zunächst die Sprungläufe der Damen, bevor am Nachmittag die Herren weitermachen. Heute und morgen Abend findet im Festzelt jeweils eine Grand-Prix-Party mit Live-Band statt.