FIS Sommer Grand Prix in Klingenthal: Verkehrsverbund Vogtland bietet Sonderfahrten an

Mittlerweile ist es schon ziemlich kalt in der Euroherz-Region, für Schnee sind die Temperaturen dann aber doch noch zu mild. Im Vogtländischen Klingenthal findet an diesem Wochenende aber trotzdem der FIS Sommer Grand Prix Skispringen statt. Rund 130 Skispringerinnen und Skispringer aus aller Welt kommen dafür in die Vogtland Arena. Los ging es schon heute (30.09.) um 14 Uhr mit dem offiziellen Training und den Qualifikationen der Damen und Herren. Nach dem Mixed-Teamwettbewerb morgen (01.10.) Nachmittag finden am Sonntag die Einzelwettbewerbe statt. Ebenfalls am Sonntag steht dann auch das große Finale des FIS Sommer Grand Prix an.

Der Verkehrsverbund Vogtland bietet am Samstag und Sonntag Sonderfahrten mit dem PlusBus an. Damit könnt ihr von Plauen, Rodewisch und Bad Elster nach Klingenthal und wieder zurück kommen. Innerhalb der Stadtgrenzen von Klingenthal fahrt ihr außerdem auf allen Linien des Verkehrsverbund Vogtland kostenfrei.