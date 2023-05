Firmeneinbrüche in Schwarzenbach/Saale: Kripo Hof sucht Zeugen

Unbekannte sind gleich viermal in unterschiedlichen Firmen in Schwarzenbach an der Saale eingebrochen. Und das in der Nacht von Montag auf Dienstag. Eingebrochen sind sie in eine Dachdeckerfirma in der Werner-von-Siemens-Straße, ohne etwas zu erbeuten. In einer Baufirma in der Lohbachstraße haben sie 300 Euro mitgenommen. In zwei Firmen in der Rudolf-Diesel-Straße haben sie noch insgesamt 230 Euro gefunden. Darüber hinaus haben die Diebe einen Schaden von rund 12.000 Euro bei ihren Einbrüchen angerichtet.

Die Kripo Hof bittet um Zeugenhinweise.