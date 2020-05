Erst vor kurzem hat die REHAU AG den Preis Energie-Effizienz-Gewinner für das Werk in Schwarzenbach am Wald bekommen. Wie sehr die Firma auf Nachhaltigkeit setzt, beweist sie jetzt mit der Unterzeichnung des UN Global Compact. Er ist eine Art Gütesiegel in diesem Bereich und hilft Unternehmen dabei, ihre Nachhaltigkeitssziele auszubauen. Bei Rehau sind es vor allem die Themen Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz, nachhaltiges Wachstum und Diversität, heißt es in einer Mitteilung.