Fink und Moch deutsche Langlauf-Meister im Freistil-Einzel

Oberstdorf (dpa) – Pia Fink und Friedrich Moch haben die deutschen Langlauf-Meistertitel im Freistil-Einzel über 10 und 15 Kilometer gewonnen. Das Duo setzte sich am Samstag in Oberstdorf im Allgäu durch. Die Meisterschaften laufen in dem WM-Ort von 2021 noch bis Sonntag. Bei der gleichzeitig in Skandinavien laufenden Ski Tour sind derweil keine deutschen Starter aus dem Team von Bundestrainer Peter Schlickenrieder mit dabei. Am Freitag hatten Richard Leupold und Laura Gimmler die Sprints gewonnen, am Sonntag folgen die Entscheidungen im Teamsprint.