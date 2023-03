„Fingierte Grenzen“: Ausstellungseröffnung im Vorfeld der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen

In wenigen Wochen starten die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen, auf die sich die Kommunen in der Grenzregion schon seit Jahren vorbereiten. Einen ersten Vorgeschmack gibt es schon jetzt im Kundencenter der Sparkasse in Selb. Dort hat am Abend die Ausstellung „Fingierte Grenzen“ eröffnet. Die Ausstellung könnt ihr euch ab heute bis zum 6. April anschauen. Es geht darum, dass die tschechische Geheimpolizei zwischen 1948 und 1951 eine falsche Staatsgrenze errichtet hatte. Ziel war es, Flüchtlinge in eine Falle zu locken, die sich schon im sicheren Westen wähnten. Die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen starten dann am 19. Mai. Ein Highlight ist das Open-Air „Dancing Friends“ am 22. Juli am Selber Goldberg mit Sängerin und DSDS-Jurorin Leony.