Finanzspritze für Selb: Christoph-Krautheim-Straße erhält Förderung

Noch bis Ende Mai kommen Autofahrer momentan nicht durch die Christoph-Krautheim-Straße in Selb. Die Stadt will an dieser Stelle vor allem die Situation für Radfahrer verbessern. Dafür gibt es jetzt eine Finanzspritze vom Freistaat Bayern. Wie der Wunsiedler CSU-Landtagsabgeordnete Martin Schöffel mitteilt, profitiert Selb vom Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Über 1,3 Millionen Euro fließen für den Ausbau der Straße in die Porzellanstadt. Schöffel ist überzeugt, dass die Einwohner von besseren Radwegeverbindungen und der Erneuerung der Straße profitieren.