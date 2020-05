Finanzspritze für Oelsnitzer Kirche: Bund finanziert neuen Glockenstuhl

Wie wichtig für viele Menschen die Kirche ist, haben sie vor allem in den vergangenen Wochen gemerkt, als öffentliche Gottesdienste verboten gewesen sind. Damit auch in Oelsnitz in Zukunft Gottesdienste, Taufen, Hochzeiten und Veranstaltungen stattfinden können lässt die Kirchengemeinde die Sankt-Jakobi-Kirche sanieren. Alleine kann sie das aber nicht stemmen. Fördermittel kommen vom Freistaat Sachsen und jetzt auch vom Bund. Wie die Plauener CDU-Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas mitteilt, gibt es eine Finanzspritze aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm. Etwa 165.000 Euro sollen in einen neuen Glockenstuhl fließen.