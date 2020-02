Finanzmanager und Mörder: ehemaliger Rosenthal-Manager erneut festgenommen

Früher war er in der Region ein hohes Tier – als Manager bei Rosenthal. Da hat noch niemand geahnt, wozu Hartmut M. in der Lage ist. Der heute 69-jährige hat ein erschreckendes kriminelles Register: Die Erpressung des Öl-Konzerns Shell ist dabei nicht sein schwerstes Verbrechen. Hartmut M. hat 2001 im oberfränkischen Thurnau eine Frau ermordet. Dafür hat er bereits 10 Jahre in Haft gesessen. Nun könnte er aber auch wegen eines zweiten Mordes verurteilt werden. Schon vor 25 Jahren nämlich soll er in Baden-Württemberg eine Frau umgebracht haben. DNA-Spuren sollen ihn schlussendlich mit der Tat in Verbindung gebracht haben. Hartmut M. ist an seinem Aufenthaltsort Hamburg bereits festgenommen worden.