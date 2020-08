Finanzkontrolle Schwarzarbeit: Einige Fälle in der Region aufgedeckt

Gerade in der Corona-Krise müssen viele schauen, wie sie sich ihr Geld einteilen. Wenn Menschen dann aber auch noch um den Mindestlohn betrogen werden, sieht es noch schlechter aus. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Regensburg hat jetzt mehrere solche Fälle hier in der Region aufgedeckt.

Ein Taxiunternehmen im Landkreis Wunsiedel hat seinen Fahrern über drei Jahre lang insgesamt rund 28.000 Euro zu wenig an Lohn gezahlt. In manchen Monaten haben die Fahrer weniger als einen Euro in der Stunde bekommen. Aufgeflogen ist das, weil ein Arbeitnehmer vor dem Arbeitsgericht geklagt hat. Der Unternehmer muss jetzt 90.000 Euro Strafe zahlen. Die Deutsche Rentenversicherung hat außerdem bei einer Baufirma im Raum Wunsiedel mehrere Verstöße gegen das Mindestlohngesetz aufgedeckt. Die Hofer Zollbeamten haben zudem eine weitere Inhaberin einer Baufirma in der Region entlarvt. Sie hat den Mindestlohn teilweise erst gezahlt, nachdem sich die Arbeiter eine Zeit lang in den Betrieb bewährt haben.