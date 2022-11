Finanzierung des ÖPNV: Kundgebung in München

In einer Bilanz hatte der Hofer Stadtwerke-Geschäftsführer Jean Petrahn das 9-Euro-Ticket als „größten Reinfall der Geschichte“ bezeichnet. Der Bund habe viel Geld gezahlt, es seien aber nicht mehr Menschen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Die Regierung solle die Verkehrsbetriebe stattdessen nicht mit den Kosten für Personal und Treibstoff alleine lassen, meint Petrahn. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Vormittag (11 Uhr) zu einer Kundgebung vor dem Bayerischen Verkehrsministerium aufgerufen. Die Betriebsräte der teilnehmenden Verkehrsbetriebe wollen Verkehrsminister Christian Bernreiter bei dieser Gelegenheit eine Resolution überreichen. Kritik gibt es vor allem am geplanten Deutschlandticket und der geringen Erhöhung der finanziellen Mittel. Sie würden die inflationsbedingten Kostensteigerungen im ÖPNV bei weitem nicht abdecken.