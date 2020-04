Finanzielle Zuschüsse: Landkreis Tirschenreuth hilft Kliniken

Weil wegen der Corona-Krise momentan Stadtrats- und Kreistagssitzungen ausfallen, beschäftigen sich die Ferienauschüsse mit den wichtigsten Themen. Heute tagt der Ferienausschuss der Stadt Hof. Vergangene Woche war der Landkreis Tirschenreuth dran. Und da standen wichtige Entscheidungen für die Kliniken Nordoberpfalz an. Weil die in der momentanen Situation auch an ihre finanzielle Belastungsgrenze kommen, beteiligt sich der Landkreis Tirschenreuth mit 23 dreiviertel Millionen Euro an einem Kredit. Den müssen die Kliniken jetzt nicht mehr zurückzahlen. Außerdem gibt es einen finanziellen Zuschuss für die Kliniken aus den Landkreisen der Nordoberpfalz. Tirschenreuth steuert fünf Millionen Euro bei.