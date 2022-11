Finanzielle Unterstützung: Stabilisierungshilfen für die Euroherz-Region

Einige Städte und Gemeinden sind auf finanzielle Unterstützung vom Freistaat angewiesen. Diese hat er in Form von Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen nun auch wieder geliefert. Allein ins Hofer Land fließen rund 9,5 Millionen Euro. Ziel ist es, die Kommunen bei der Konsolidierung der Haushalte zu unterstützen und ihnen Handlungsspielräume zu eröffnen. Der Großteil der Summe entfällt mit 5,5 Millionen Euro auf die Stadt Hof. In den Stimmkreis Kulmbach/Wunsiedel fließen 21 Millionen Euro. Die höchsten Summen gehen hier mit jeweils über 3 Millionen Euro an die Stadt Selb und den Landkreis Wunsiedel.