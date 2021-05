Finanzielle Unterstützung: Hochfränkische Sehenswürdigkeiten bekommen Förderung

Oft müssen alte Gebäude weichen, um Platz für Neues zu schaffen. Die Bayerische Landesstiftung will historische Sehenswürdigkeiten stattdessen erhalten und fördert sie. Davon profitiert jetzt auch die evangelische Kirchengemeinde in Wunsiedel. Für die Sanierung der Orgel in der Stadtpfarrkirche St. Veit erhält sie eine Förderung von rund 19.000 Euro. Das teilen die hochfränkischen Landtagsabgeordneten mit. Für das Bauernhof-Museum in Kleinlosnitz im Landkreis Hof gibt es gut 11.000 Euro. Das Geld fließt in die Sanierung des Haus Saalenstein. Auch private Anwesen in Arzberg, Weißenstadt und Hof erhalten Fördergelder.