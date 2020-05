Finanzielle Entlastung: Keramische Industrie fordert CO2-Bepreisung erst ab 2022

Seit Corona ist das Thema Klima zunehmend in Vergessenheit geraten, es ist aber natürlich nicht weg. Im Klimaschutzpaket der Bundesregierung ist auch eine CO2-Bepreisung ab dem kommenden Jahr vorgesehen. Der Bundesverband Keramische Industrie, der in Selb sitzt, fordert jetzt aber diese Maßnahme noch ein Jahr zu verschieben. Die keramischen Betriebe hätten mit den höchsten Umsatzeinbrüchen seit Gründung der Bundesrepublik zu kämpfen, heißt es in einer Mitteilung. Auch den Kunden wie der Hotellerie und Gastronomie gehe es nicht gut. Wenn künftig chinesische Firmen Porzellan nach Deutschland liefern, sei dem Klima genauso wenig gedient, wie wenn die Produktion ins Ausland wandert, heißt es weiter.