Finaleinzug perfekt: Selber Wölfe gewinnen zuhause gegen Rosenheim

Der Traum vom Playoff-Finale ist für die Selber Wölfe und ihre Fans wahr geworden. Durch einen 2:0-Heimsieg gestern Abend in der heimischen NETZSCH-Arena haben die Wölfe die Halbfinalserie gegen die Starbulls Rosenheim mit 3:1 gewonnen und sind somit weiter im Rennen um die Meisterschaft in der Oberliga-Süd.

Dabei haben sich gestern beide Mannschaften wieder einen packenden Fight auf dem Eis geliefert, wo am Ende auch die Kondition eine Rolle gespielt hat. Trainer Herbert Hohenberger:

Nun treffen die Wölfe im Playoff-Finale auf die Eisbären aus Regensburg, die ihrerseits den Finaleinzug schon im Vorfeld mit einer klaren Siegesserie gegen die Höchstadt Alligators festgezurrt hatten. Dabei muss der VER Selb zunächst am kommenden Freitag IN Regensburg ran. Spielbeginn ist hier um 20 Uhr. Radio Euroherz überträgt in der „Eiszeit“ wie immer LIVE.