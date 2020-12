Filzfabrik Hof: Manuel Hoffmann bleibt Vorsitzender des Vereins

Es sind schwierige Zeiten für alle Kulturschaffenden. Die Mitglieder des Hofer Kulturzentrums Filzfabrik sind aber offenbar zufrieden damit, wie ihr Vorsitzender Manuel Hoffmann den Verein bislang durch die Krise geführt hat. Er bleibt im Amt. Das hat die Wahl vor kurzem ergeben. Alles in allem sei 2020 trotz Corona ein sehr aktives Jahr für die Filzfabrik gewesen, so Hoffmann. Zuletzt ist ja beispielsweise das Projekt: Hof – Kunst und Kultur gestartet. Trotzdem sei es ohne die Hilfer der Vermieter und der Stadt Hof kaum möglich gewesen, das Jahr so zu überstehen, wie es letzlich der Fall war. Hoffmanns Ziel für die Zukunft ist nun finanzielle Stabilität.