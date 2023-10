Filmtage-Förderverein: Spendenaktion heute beim Wärschtlamo

In anderthalb Wochen treffen sich wieder Filmfreunde in den Hofer Kinos. Am 24. Oktober beginnen die Hofer Filmtage. Seit 21 Jahren unterstützt ein Förderverein das Filmfestival. Auch heuer veranstaltet er wieder einige Aktionen. So war er beispielsweise beim Semesterstart an der Hochschule Hof mit einem Stand vertreten. Heute gibt es eine Spendenaktion bei Wärschtlamo Marcus Traub am Oberen Tor. Ab 11 Uhr 30 verkauft er Saure Zipfel. Die Einnahmen gehen an den Förderverein.