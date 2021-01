Filmreif: Täter flüchtet in Schirnding vor Polizeibeamten

Bei einer Polizeikontrolle am Donnerstagabend in Schirnding ist den Beamten ein Opel Corsa aufgefallen. Die beiden Insassen hatten Marihuana dabei. Einer Strafe wollte der 31-jährige Fahrer auf jeden Fall entgehen.

Als sich die Beamten den Wagen näher anschauen wollten, hat der Fahrer Gas gegeben und die Flucht ergriffen. Kurze Zeit später hat er sich im Schnee festgefahren, er weigerte sich aber, auszusteigen und hat einem Beamten in die Hand gebissen. Die Flucht ging dann nochmal weiter: Allerdings hat er die Kontrolle über seinen Wagen verloren und stürzte gut 13 Meter eine Böschung hinab. Bei der Durchsuchung des Wagens haben die Beamten dann Marihuana im niedrigen dreistelligen Grammbereich gefunden. Außerdem hatte der Fahrer keinen Führerschein. Am Freitag erging Haftbefehl gegen den 31-Jährigen. Er ist mittlerweile in Untersuchungshaft.

