Film ab: Euroherz-Kinosommer startet in Schwarzenbach an der Saale

Ab heute packen wir wieder unsere große Leinwand aus. Insgesamt drei Wochen ist Radio Euroherz jetzt in der Region unterwegs. Der Euroherz-Kinosommer geht mittlerweile in seine siebte Auflage. Los geht’s in Schwarzenbach an der Saale im Rathausinnenhof. Euroherz-Reporter Jan Gebelein ist heute Abend unser Moderator vor Ort. Und da bekommen es Marc-Uwe und das Känguru mit der schwierigen Aufgabe zu tun, die Mutter der Nachbarin davon zu überzeugen, dass die Klimakrise real ist. Doch das ist gar nicht so einfach. Die Komödie „Die Känguru-Verschwörung“ ist heute Abend unser Auftakt beim Euroherz-Kinosommer. Los geht’s, wenn’s dunkel genug ist, um was auf der Leinwand zu erkennen. Das Warm-up startet aber schon ab 19 Uhr. Heißt: Wir von Radio Euroherz sorgen für Unterhaltung und die Stadt Schwarzenbach mit ihrem Catering für einen gefüllten Magen. Der Eintritt ist dank der Sponsoren frei.

