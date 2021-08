Nach einer erlebnisreichen Kinosommer Woche in Selb, ziehen wir heute mit unserer Leinwand auf das Schödel-Areal in Münchberg um. Nachdem das Wetter in letzten Tagen sehr unbeständig war, sind die Aussichten für kommende Woche sonniger. Auch bei dem Bürgermeister der Stadt Münchberg, Christian Zuber, ist die Freude schon groß:

Heute Abend geht’s mit dem Film ‚Nightlife‘ los. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Vorstellung beginnt, wenn es dunkel genug ist.