Fifty-Fifty-Taxi: Stadt Hof führt das Projekt weiter

Nach einer Party und dem ein oder anderen Gläschen Alkohol sollen junge Menschen in Hof gar nicht erst auf die Idee kommen, sich noch selbst hinter das Steuer zu setzen. Dafür gibt es das Projekt Fifty-Fifty-Taxi, das jetzt weitergeführt wird. Für Fahrgäste zwischen 16 und 27 Jahren übernimmt die Stadt Hof die Hälfte des Fahrpreises. Das Angebot gilt in der Nacht von Freitag auf Samstag, und von Samstag auf Sonntag. Aber auch an Abenden vor gesetzlichen Feiertagen. Das Projekt ist bereits im vergangenen März gestartet und wurde bisher zwei Mal verlängert. Um das Fifty-Fifty-Taxi weiterzuführen, sind nun Vertreter von vier Logistikfirmen mit im Boot. Die Contargo Combitrac GmbH, Spedition Leupold, Amazon und Dachser unterstützen die Initiative.