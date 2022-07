„Fichtelverkehr“ Imagekampagne: Landkreis Wunsiedel wirbt für den ÖPNV

Mal eben schnell mit dem Bus in die Stadt fahren – für alle, die auf dem Land wohnen, ist das oft gar nicht so einfach. Der Landkreis Wunsiedel arbeitet schon seit Jahren an der Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs und bietet Alternativen zu Bus und Bahn an. So zum Beispiel das Fichtel-Baxi – ein Taxi, dass ihr auf bestimmten Linien bei Bedarf buchen und damit zum Linienbus-Preis fahren könnt. Mit der Imagekampagne „Fichtelverkehr“ will der Landkreis aber noch mehr auf das vorhandene Angebot aufmerksam machen. Cerstin Panzer aus dem Mobilitäts-Team des Landkreises:

Gesicht der Imagekampagne ist die Kultfigur „Werner“ – bekannt aus dem preisgekrönten Imagefilm der Kampagne #freiraumfürmacher. Ziel ist es, dass noch mehr Bürger den Öffentlichen Personennahverkehr für sich entdecken und das Auto hin und wieder stehen lassen.