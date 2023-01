Fichtelverkehr – besser als Laufen: Imagekampagne im Landkreis Wunsiedel

Von Bad Alexandersbad nach Selb oder von Tröstau nach Hohenberg an der Eger. Die Bus- und Bahnverbindungen im ländlichen Raum sind oft nur sehr schlecht ausgebaut. Der Landkreis Wunsiedel versucht zwar auch Angebote zu schaffen, wie etwa die FichtelBaxis als Ergänzung zum Busverkehr. Vor allem will der Landkreis aber das Image des ÖPNV im Fichtelgebirge verbessern. Dafür gibt es eine Imagekampagne im Landkreis Wunsiedel. Landrat Peter Berek zu den Zielen der Kampagne:

Für die Imagekampagne „Fichtelverkehr – besser als Laufen“ sucht der Landkreis eine Werbefigur – und zwar in der Rolle des Busfahrers. Ihr könnt euch für ein Casting bewerben.

Projektmanagerin Cerstin Panzer zu den Voraussetzungen, die ihr mitbringen solltet:

Das Casting soll dann in den Faschingsferien stattfinden. Das Mobilitäts-Team freut sich auf Bewerbungen mit Bild, Ton oder Video einschließlich Sonntag, 19. Februar 2023, unter: info@fichtelverkehr.de. Erzählt den Kolleginnen und Kollegen einfach, warum Ihr der oder die Richtige seid, was Ihr über den Fichtelverkehr so denkt oder welche Erfahrungen Ihr damit gemacht habt.

Mehr Infos findet ihr hier.