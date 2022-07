Fichtelkids: Gemeinsamer Kinderhort für Höchstädt und Thierstein

Vielerorts sind Eltern in Sorge darüber, ob sie für ihr Kind einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung erhalten oder nicht. (…)

Am Nachmittag ist ein Einkaufsmarkt in der Hofer Ludwigstraße Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken (…)

Fußball: Landesliga startet in die neue Saison: Im Eröffnungsspiel stehen sich Röslau und Selb gegenüber

In England läuft gerade die EM im Frauenfußball, am Abend startet die 2. Bundesliga und in Finnland beginnt die (…)