Fichtelgebirgsverein verzichtet während der Corona-Krise auf Pacht-Einnahmen

Ab heute Nacht gelten in Bayern weitere Ausgangsbeschränkungen. Das hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf einer (…)

Ab heute Nacht gelten Ausgangsbeschränkungen in Bayern

Weil sich in kurzer Zeit viele Personen mit dem neuartigen Corona-Virus angesteckt haben, herrscht für das Stadtgebiet Mitterteich im (…)

Im Bayreuther MedCenter hat es einen bestätigten Corona-Fall gegeben. Wie die Einrichtung auf ihrer Internetseite schreibt, sei es an (…)

MedCenter in Bayreuth: Corona-Fall – deshalb auch Standort Hof geschlossen

Dem Coronavirus fallen jetzt auch schon mehrere große Stadtfeste in der Region zum Opfer, die teilweise erst in der Zeit nach dem (…)

Auch Selb: Viele Feste in der Region abgesagt

BHS Tabletop: Existenzängste in offenem Brief an Markus Söder

Kurzarbeit ist für viele Angestellte in der Corona-Krise angesagt. So auch bei der BHS tabletop in Selb. Betriebsrat und Vorstand haben (…)