Wer in der Vorweihnachtszeit in Berlin oder München unterwegs ist, kann dort an vielen Stellen Bierdeckel aus dem Fichtelgebirge finden. Dabei handelt es sich um eine Kampagne des Teams von #freiraumfichtelgebirge. Mit der will das Fichtelgebirge nochmal überregional auf sich aufmerksam machen. Außerdem sollen die Fichtelgebirgs-Bierdeckel die Vorzüge des ländlichen Raums aufzeigen. Insgesamt werden innerhalb von zwei Wochen mehr als 210.000 Bierdeckel verteilt. Die liegen noch bis Weihnachten in verschiedenen Restaurants, Cafés und Bars in München und Berlin aus. Neben einer lustigen Botschaft sind auf den Bierdeckeln das #freiraumfürmacher-Logo und der QR-Code zur entsprechenden Website abgedruckt.

© Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge