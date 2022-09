Fichtelgebirge und Fränkische Schweiz: Tourismus erholt sich im Juli 2022 weiter

Die Reiselust steigt nach Corona so langsam wieder. Das Bayerische Landesamt für Statistik hat jetzt eine Übersicht der Übernachtungen für ganz Bayern herausgegeben. Und da wird deutlich: sowohl das erste Halbjahr als auch nur der Monat Juli sind im Vergleich zum Vormonat gut gelaufen.

Im Fichtelgebirge hatten wir von Januar bis Juli einfach mal 100 Prozent mehr Übernachtungsgäste als im Vorjahreszeitraum. Fast 775.000 Menschen – sowohl aus Deutschland als auch aus dem Ausland – haben im ersten Halbjahr 2022 im Fichtelgebirge übernachtet. Auch die Fränkische Schweiz kann in den ersten sechs Monaten ein Plus von 98 Prozent verzeichnen. Schaut man sich allein den Juli an waren im Fichtelgebirge 168.000 Übernachtungsgäste und in der Fränkischen 125.000. Ein Plus von jeweils 24 bzw. 17 Prozent.