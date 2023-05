Fichtelgebirge: Teilstück des Egerradwegs in Marktleuthen fertiggestellt

Gute Nachrichten, wenn ihr das schöne Wetter an diesem Wochenende für eine Radtour nutzen wollt: Der Egerradweg verläuft unter anderem durch das Fichtelgebirge. Hier ist jetzt ein weiteres Teilstück fertig. Auf 220 Metern ist der Radweg bei Wendenhammer in Marktleuthen ausgebaut worden. Der Lückenschluss verbindet jetzt Marktleuthen und Thierstein, schreibt der Landkreis Wunsiedel. Für die Maßnahme hat es Fördermittel vom Bund gegeben. Weitere Projekte in Weißenstadt, Röslau und Marktleuthen sind derzeit im Bau.