Fichtelgebirge: ÖPNV soll verbessert werden

Wie soll die Mobilität der Zukunft im Fichtelgebirge aussehen? Um diese Frage zu beantworten, hat der Landkreis Wunsiedel jetzt mit der Erarbeitung eines Nahverkehrsplans begonnen. Das Ziel ist, den ÖPNV in der Region gezielt weiterzuentwickeln, sprich: ein verbessertes Liniennetz oder Verbesserungen bei der Barrierefreiheit zu erreichen. Das Nahverkehrskonzept wird diese Weiterentwicklung nicht nur theoretisch beschreiben, sondern auch die Umsetzung in der Praxis steuern. In einem Nahverkehrsplan werden das bestehende Angebot überprüft, künftige Qualitätsstandards festgelegt und erste Aussagen zum Finanzierungsbedarf formuliert. Dazu hat man am Wunsiedler Landratsamt jetzt eine „AG Nahverkehrsplan“ ins Leben gerufen. Vor allem soll sich aber die Öffentlichkeit beteiligen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr hier:

Unter www.mach-mit.freiraum-fichtelgebirge.de kann sich jeder an der Weiterentwicklung der Mobilität der Zukunft beteiligen und seine Ideen einbringen. Interessierte können sich aber auch telefonisch an das Team im Landratsamt wenden. Ansprechpartner für den Nahverkehrsplan im Fichtelgebirge ist Lukas Ruhl. Erreichbar ist er unter Tel: 09232-80488 oder per Mail: lukas.ruhl@landkreis-wunsiedel.de