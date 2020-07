Fichtelgebirge: Nigerianischer Künstler will Biennale organisieren

Was man sonst nur Paris, Venedig oder São Paulo kennt, will der nigerianische Künstler Emmanuel Eni im kommenden Jahr ins Fichtelgebirge holen; eine internationale Kunst-Biennale. Laut Informationen der Frankenpost plant der Bildhauer, Poet, Multi-Media-Künstler und Philosoph ein Kultur-Wirtschafts-Projekt, das die Region weit über die Grenzen hinaus bekannt machen soll. Zwei Wochen lang könnten laut Eni internationale Künstler dann ihre Kunstwerke präsentieren. Von jedem Künstler soll ein Werk, das während der Biennale erschaffen wird, in der Region bleiben. Neben der Kunst sollen sich unter anderem auch Bauern und Handwerker mit ihren Produkten präsentieren können. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier soll als einer von fünf Schirmherrn die Biennale eröffnen. Veranstaltungsorte könnten neben der Marktredwitzer Stadthalle die Stadthalle von Marktleuthen oder die Sporthalle in Thiersheim sein.