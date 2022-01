Fichtelgebirge: Neues Kornberghaus eröffnet

Der Schnee in den letzten Tagen kam gerade recht: Im Fichtelgebirge wurde heute das neue Kornberghaus eröffnet. Die Rodler können auch schon den Zauberteppich benutzen. Im April letzten Jahres hat der Bau begonnen. Das Haus bietet einen großen Gastronomiebereich mit fast 100 Plätzen. Für den Sommer gibt es eine Terrasse, dann haben drinnen ein Mountainbike-Verleih und eine Werkstatt Platz. Für die Sportler gibt es auch Duschen. Auch ein Pächter steht fest. Sie nehmen den Betrieb probeweise bis Mai auf. Dabei handelt es sich um Ralf Weigold – er betreibt unter anderem die Kioske im Hofbad und im Hofer Freibad – und die Familie Maiolino. Sie betreibt die Pizzeria am Golfclub in Hof. Wunsiedels Landrat Peter Berek schätzt die moderne und naturverbundene Architektur des Kornberghauses. Landrat Oliver Bär betont, das Projekt sei ein Gemeinschaftsprojekt der Landkreise Hof und Wunsiedel sowie der umliegenden Kommunen gewesen.

Landrat Oliver Bär (Landkreis Hof) und Landrat Peter Berek (Landkreis Wunsiedel) weihen das neue Kornberghaus offiziell ein:

© Tobias Schmalfuß

Die Skifahrer vom ASV Rehau testen schon die Pisten – offiziell ist das Skifahren hier aber noch nicht erlaubt.

© Tobias Schmalfuß

Auch der neue Zauberteppich ist offiziell eingeweiht worden:

© Tobias Schmalfuß

Unser Morgenmoderator Tobi hat den Teppich schon mal getestet:

© Tobias Schmalfuß

>>Hier<< geht es zur neuen Website!