Fichtelgebirge: Ab heute wieder Gastro am Kornberghaus

Zu euren Ausflügen im Fichtelgebirge gehört auch das Einkehren in ein Wirtshaus.

Die Gastro im neugebauten Kornberghaus hat den Winter über stillgestanden. Über ein Jahr hat der Kornberg-Zweckverband nach einem Pächter gesucht. Den hat der Zweckverband ja mittlerweile gefunden. Sebastian Zeidler betreibt bereits mehrere gastronomische Einrichtungen.

Ab heute ist die Gastronomie am Kornberg wieder geöffnet:

so der neue Pächter bei seiner Vorstellung. Zeidler plant bereits erste Events, die am und im Kornberghaus künftig stattfinden sollen. So sind im Juni und im August beispielsweise bereits erste Hochzeiten dort geplant.