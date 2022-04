Fichtelberger Staatsforsten: Neue Versuchsfläche mit rumänischer Weißtanne

In der Region schaut gerade der Winter nochmal vorbei. Wenn der Frühling dann richtig kommt, zieht es mache auch wieder in den Wald. In den Fichtelberger Staatsforsten kann es sein, dass ihr ganz kleine Bäume entdeckt. Seit einem halben Jahr wachsen dort kleine Weißtannen aus dem südlichen Rumänien. Das ist ein Versuch im Rahmen der sogenannten „Klimawälder“, die schon seit mehreren Jahrzehnten überall in Bayern entstehen. Horst Lochner, der Fichtelberger Revierleiter bei den Bayerischen Staatsforsten:

Die rumänischen Weißtannen kennen das Klima, das durch den Klimawandel bei uns in den kommenden Jahren auch herrschen könnte, schon. So soll der Wald bei uns langfristig erhalten bleiben. Für das Projekt gibt es Fördergelder.