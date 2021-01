Fichtelberg: 19 Chalets und 46 Betten statt BLSV-Heim

Das Fichtelgebirge lockt in nicht-Corona-Zeiten viele Besucher an…damit die auch übernachten können, gibts schon zahlreiche Möglichkeiten. Bald könnte in Fichtelberg eine neue dazu kommen. Wie die Frankenpost berichtet, soll auf dem ehemaligen BLSV-Sportcamp-Gelände ein Feriendorf entstehen. In der Gemeinderatssitzung in dieser Woche ist demnach eine Bauvoranfrage auf den Tisch gekommen. 19 Chalets mit 46 Betten soll es laut dieser in Fichtelberg dann einmal geben. Das BLSV-Heim muss dafür weichen. Aus dem kleinen Gebäude entstehen Empfang und Rezeption und auch ein Schwimmteich sei angedacht. Noch hat der Bayerische Landessportverband das Gelände aber nicht verkauft. Der Gemeinderat hat der Anfrage einstimmig zugestimmt.