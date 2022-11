FichtelBAXI: Höchstädt und Thierstein jetzt auch dabei

Was dem Landkreis Hof der Hofer Landbus ist, ist im Landkreis Wunsiedel das FichtelBAXI: Also ein Verkehrsmittel, das ihr euch flexibel buchen könnt und das euch dann auf schnellstem Weg von A nach B bringt. Wie das Landratsamt Wunsiedel mitteilt, hat man das Streckennetz nun erweitert. Die Linie 8239 fährt nun auch Höchstädt und Thierstein an. Bisher hat diese Linie den Wunsiedler Stadtverkehr bedient und war Zubringer nach Bad Alexandersbad und Thiersheim, heißt es weiter. Damit ist es die erste Direktverbindung der Gemeinden nach Wunsiedel.

Das FichtelBAXI fährt je nach Bedarf, also auch am Wochenende und es bindet auch kleinere Orte an den Nahverkehr an. Ihr könnt es im Landkreis Wunsiedel telefonisch mindestens eine Stunde im Voraus buchen.

Buchung unter 09232/80700