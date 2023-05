Fichtelapp und Ehrenamtsfilm: Projekte im Landkreis Wunsiedel für Onlinekommunikationspreis nominiert

Zum dritten Mal in Folge ist das Fichtelgebirge beim Deutschen Preis für Onlinekommunikation vertreten. Bereits 2021 und 2022 war das Freiraum-Fichtelgebirge-Team nominiert und hat den Preis auch jeweils gewonnen. Dieses Jahr gibt’s sogar drei Nominierungen. Die Fichtelapp ist nominiert in den Kategorien „Freizeit und Touristik“ sowie „Digital Publishing“. Eine Nominierung gibt’s auch für den Ehrenamtsfilm der Kampagne „freiraumfichtelgebirge“ in der Kategorie „Short Clip“.

, so Wunsiedels Landrat Peter Berek.

Der Deutsche Preis für Onlinekommunikation ist laut Landkreis Wunsiedel der wichtigste Digital Award im deutschsprachigen Raum.